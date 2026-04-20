Vater kündigte an: „Hey, Polizei, ich werde…!“

Sex-Videos mit anderem

Der Angeklagte beginnt, die Hintergründe offenzulegen. Sein Sohn sei schon seit Jahren nicht in bester psychischer Verfassung und benötige eigentlich eine sonderpädagogische Behandlung. „Und dann schickt ihm diese Frau nach der Trennung ein Video, wie sie mit einem anderen Typen Geschlechtsverkehr hat. Ich hatte große Sorge, dass er sich was antut. Dass er jemand anders was antut. Das, was sie gemacht hat, ist Mobbing und Bloßstellen.“ Ja, er sei schuldig, weil er das eMail geschrieben hat. „Aber es war ein Hilfeschrei! Ich wollte meinen Sohn nicht im Stich lassen.“