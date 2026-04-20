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Es ist so weit: Tanjas Kroatien-Roadtrip beginnt!

Socialmediareise Kroatien
20.04.2026 11:31
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(Bild: krone.tv)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Krone.tv-Moderatorin Tanja Pfaffeneder (bekannt aus „Club 3“ und „Rezept der Woche“) startet heute in ihr großes Kroatien-Abenteuer – und diesmal wissen wir schon ein kleines, aber feines Detail.

Sie ist mit einem Mini Cooper Cabrio unterwegs – stylish, sommerlich und perfekt für die Küstenstraßen! 🚗✨

Doch das ist noch nicht alles: Tanja hat ihrem Mini sogar einen eigenen Namen gegeben. Welchen? Das verrät sie exklusiv auf unseren Social-Media-Kanälen (Facebook, TikTok & Instagram). Dort erfahrt ihr auch ihr erstes Reiseziel und könnt ab heute hautnah dabei sein, wenn die ersten Storys online gehen.

(Bild: krone.tv)

Wir wünschen unserer lieben Tanja eine fantastische Reise - und euch eine große Menge an Inspiration für euren nächsten Sommertrip!

Gleich reinklicken, mitreisen und Lust auf Urlaub holen!

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