Es ist so weit: Tanjas Kroatien-Roadtrip beginnt!

Krone.tv-Moderatorin Tanja Pfaffeneder (bekannt aus „Club 3“ und „Rezept der Woche“) startet heute in ihr großes Kroatien-Abenteuer – und diesmal wissen wir schon ein kleines, aber feines Detail.
Sie ist mit einem Mini Cooper Cabrio unterwegs – stylish, sommerlich und perfekt für die Küstenstraßen!
Doch das ist noch nicht alles: Tanja hat ihrem Mini sogar einen eigenen Namen gegeben. Welchen? Das verrät sie exklusiv auf unseren Social-Media-Kanälen (Facebook, TikTok & Instagram). Dort erfahrt ihr auch ihr erstes Reiseziel und könnt ab heute hautnah dabei sein, wenn die ersten Storys online gehen.
Wir wünschen unserer lieben Tanja eine fantastische Reise - und euch eine große Menge an Inspiration für euren nächsten Sommertrip!
Gleich reinklicken, mitreisen und Lust auf Urlaub holen!