Koalitionsbildung gescheitert: Nun Neuwahlen

Achte Parlamentswahl in fünf Jahren

Es ist bereits die achte Parlamentswahl innerhalb von fünf Jahren in dem EU- und NATO-Mitgliedsland. Seit dem 1. Jänner gehört Bulgarien auch der Euro-Zone an. Das Land benötigt dringend politische Stabilität, um die EU-Gelder für seine marode Infrastruktur schneller zu erhalten, ausländische Investitionen anzulocken und die Korruption zu bekämpfen.