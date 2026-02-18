Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krise in Bulgarien

Koalitionsbildung gescheitert: Nun Neuwahlen

Außenpolitik
18.02.2026 12:59
Wochenlange Proteste gegen Korruption haben im Dezember zum Rücktritt der Regierung geführt.
Wochenlange Proteste gegen Korruption haben im Dezember zum Rücktritt der Regierung geführt.(Bild: EPA/BORISLAV TROSHEV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Versuche, nach dem Rücktritt der bulgarischen Regierung im Dezember eine neue stabile Koalition zu bilden, sind endgültig gescheitert. Die Präsidentin des EU-Landes hat am Mittwoch vorgezogene Neuwahlen ausgerufen.

0 Kommentare

 „Ich werde einen Erlass für Wahlen am 19. April unterzeichnen“, kündigte Präsidentin Iliana Jotowa an. Bis dahin wird eine Übergangsregierung unter Andrej Gjurow die Geschicke des osteuropäischen Landes leiten. Die Hauptaufgabe des stellvertretenden Gouverneurs der bulgarischen Zentralbank wird darin bestehen, die Vorbereitung des Urnengangs vorzubereiten.

Lesen Sie auch:
Rumen Radew
Wilde Spekulationen
Bulgariens Präsident Rumen Radew tritt zurück
19.01.2026
Kurz vor Euro-Start
Bulgarien: Regierung tritt nach Protesten zurück
11.12.2025

Achte Parlamentswahl in fünf Jahren
Es ist bereits die achte Parlamentswahl innerhalb von fünf Jahren in dem EU- und NATO-Mitgliedsland. Seit dem 1. Jänner gehört Bulgarien auch der Euro-Zone an. Das Land benötigt dringend politische Stabilität, um die EU-Gelder für seine marode Infrastruktur schneller zu erhalten, ausländische Investitionen anzulocken und die Korruption zu bekämpfen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
18.02.2026 12:59
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Einsatzkräfte suchen im Gebiet Castle Peak nach verschütteten Skifahrern. 
„Äußerst gefährlich“
Neun Skifahrer nach Lawine in Kalifornien vermisst
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.420 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.860 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
119.192 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1434 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1217 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Außenpolitik
Kreml erbost:
Russische Soldaten über Telegram ausspioniert
Krise in Bulgarien
Koalitionsbildung gescheitert: Nun Neuwahlen
„Behindern Maßnahmen“
Migration: Meloni kritisiert lasche Richter scharf
Israelischer Minister:
„Werden verfluchte Osloer Verträge aufheben“
Koalition vereinbart
So sieht der rot-grüne Pakt in St. Pölten aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf