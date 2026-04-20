„Unbeständiger Mix“: So wird das Wetter in Tirol

Nach der Kaltfront, die am Sonntag noch durch Tirol gezogen ist, wird das Wetter zu Wochenbeginn unbeständig mit einem Mix aus Sonne und Wolken, wie Ubimet-Meteorologe Marcus Rubel im Gespräch mit der „Krone“ sagt. „Entlang der Kitzbüheler Alpen und entlang der Kalkalpen wird es nass werden. In Osttirol und entlang des Inntals erwarte ich zwischendurch Auflockerungen.“