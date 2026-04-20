„Unbeständiger Mix“: So wird das Wetter in Tirol

Wie geht es mit dem Wetter nach dem durchmischten Wochenende in Tirol weiter? Die „Krone“ fragte beim Wetterdienst Ubimet nach. Den Regenschirm sollte man am heutigen Montag nicht vergessen. Ab Mittwoch wird es mit dem Hochdruckgebiet „Uli“ frühlingshafter.
Nach der Kaltfront, die am Sonntag noch durch Tirol gezogen ist, wird das Wetter zu Wochenbeginn unbeständig mit einem Mix aus Sonne und Wolken, wie Ubimet-Meteorologe Marcus Rubel im Gespräch mit der „Krone“ sagt. „Entlang der Kitzbüheler Alpen und entlang der Kalkalpen wird es nass werden. In Osttirol und entlang des Inntals erwarte ich zwischendurch Auflockerungen.“
Die Temperaturen dürften sich zwischen zwölf und 19 Grad bewegen.
Hoch „Uli“ macht es frühlingshafter
Mit einer Nord- bis Nordostströmung wird es am Dienstag ähnlich weitergehen. Regenschauer erwartet der Meteorologe vor allem südlich des Inntals in Richtung Brenner. Für das Thermometer prognostiziert Rubel Werte zwischen neun und 17 Grad.
Die kühle Nordostströmung bleibt auch am Mittwoch erhalten, jedoch rückt das Hochdruckgebiet „Uli“ an. Ein trockener Mix aus Sonne und Wolken bei zwölf bis 18 Grad wird erwartet. „Es wird frühlingshafter“, schließt Rubel.
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