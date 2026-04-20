Gastrotalente lieferten sich Wettkampf in Ischgl

Team aus dem Zillertal schaffte es auf das Podest

Eine hochkarätige Fachjury bewertete die Leistungen in den drei Kategorien. Daraus entstand dann am Ende eine Gesamtwertung. Die ersten beiden Plätze gingen an die Teams der Landeshotelfachschule Meran. Über den dritten Platz durfte ein Team der Zillertaler Tourismusschulen jubeln. Gebührend gefeiert wurden die stolzen Sieger bei einer Ehrung im Champagner-Club, natürlich mit tosendem Applaus.