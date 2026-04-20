Gastrotalente lieferten sich Wettkampf in Ischgl

Bei einem Wettkampf in Ischgl, bei dem auch Südtirol und Deutschland vertreten waren, drehte sich alles rund um das Thema Gastronomie. 15 Teams traten in drei Disziplinen an. Die Bronzemedaille ging nach Tirol.
Ein voller Erfolg waren die „Tourism Games by Ischgl“, die heuer bereits zum dritten Mal stattfanden. 15 Teams – bestehend aus jeweils fünf Gastrotalenten im Alter zwischen 16 und 30 Jahren – aus Österreich, Südtirol und Deutschland durften in den Disziplinen Kochen, Marketing und Barkeeping ihr Können unter Beweis stellen.
Im Hotel Trofana Royal gingen die Kochbewerbe über die Bühne. Aus einem bereitgestellten Warenkorb mussten die Teilnehmer zwei Gerichte zubereiten. Unterdessen entwickelten die Teams im Bergrestaurant Alpenhaus in der Kategorie Marketing innovative Konzepte rund um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Tourismus. Geschüttelt, gerührt und präsentiert wurde zeitgleich auf der Ischgl Stage auf der Idalp, wo unter freiem Himmel leckere Cocktails in der Disziplin Barkeeping entstanden.
Die Tourism Games machen sichtbar, wie viel Innovationskraft, Kreativität und Engagement in der nächsten Generation steckt.
TVB-Geschäftsführer Thomas Köhle
Team aus dem Zillertal schaffte es auf das Podest
Eine hochkarätige Fachjury bewertete die Leistungen in den drei Kategorien. Daraus entstand dann am Ende eine Gesamtwertung. Die ersten beiden Plätze gingen an die Teams der Landeshotelfachschule Meran. Über den dritten Platz durfte ein Team der Zillertaler Tourismusschulen jubeln. Gebührend gefeiert wurden die stolzen Sieger bei einer Ehrung im Champagner-Club, natürlich mit tosendem Applaus.
Begeistert von der Veranstaltung zeigte sich auch TVB-Geschäftsführer Thomas Köhle: „Die Tourism Games machen sichtbar, wie viel Innovationskraft, Kreativität und Engagement in der nächsten Generation steckt. Formate wie dieses sind entscheidend, um junge Menschen für den Tourismus zu begeistern und Perspektiven aufzuzeigen.“
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