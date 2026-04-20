Großprojekt für Fernwärme in Tiroler Silberstadt

Einen Grundstein für eine unabhängige, nachhaltige und klimaneutrale Wärmeversorgung legt die Silberstadt Schwaz. Unter dem Titel „Wärme Schwaz“ laufen die Vorbereitungen für das derzeit größte Investitionsvorhaben der Schwazer Stadtwerke. Diese erhielten – nach ihrer Ausgliederung aus der Stadtgemeinde – den Auftrag, sich um die Nah- bzw. Fernwärme in der Bezirkshauptstadt zu kümmern. Mehrere Anläufe waren dafür notwendig.