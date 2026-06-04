Quartett attackierte und verletzte 18-Jährigen

Disco, Partystimmung, Spaß waren geplant für die Nacht auf Donnerstag in Himmelberg in Kärnten, doch vier Burschen attackierten einen 18-Jährigen, der nach dem Angriff ins Unfallkrankenhaus eingeliefert werden musste.
Während alle Besucher feierten, sind ein 17- und ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Feldkirchen sowie zwei noch unbekannte Täter verdächtig, am Donnerstag um 1.10 Uhr einen 18-jährigen Mann körperlich attackiert und dabei, im Bereich des Gesichtes und der Beine verletzt zu haben.
Opfer im Spital
Der Verletzte wurde mit der Rettung in UKH Klagenfurt eingeliefert. Nach Abschluss der Ermittlungen wird eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt erstattet werden.
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