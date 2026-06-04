Mit einem Schlüsselbund die eigene Frau verletzt

Alkoholisiert und seiner Frau gegenüber aggressiv war ein 45-jähriger Villacher: Er verletzte die Frau mit einem Schlüsselbund. Auch gegen die einschreitenden Beamten verhielt er sich angriffslustig – und musste vorübergehend festgenommen werden.
In der gemeinsamen Wohnung in Villach attackierte Mittwochabend ein 45-Jähriger seine Frau. Er war stark alkoholisiert und schlug die 41-Jährige mit einem Schlüsselbund geschlagen. Die Frau wurde dadurch am rechten Arm verletzt.
Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Weil er sich auch den Beamten gegenüber aggressiv verhielt und die mehrfachen Abmahnungen ignorierte, wurde er festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. Nach Abschluss der Erhebungen wird er der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.
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