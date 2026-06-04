Mit einem Schlüsselbund die eigene Frau verletzt

Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Weil er sich auch den Beamten gegenüber aggressiv verhielt und die mehrfachen Abmahnungen ignorierte, wurde er festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. Nach Abschluss der Erhebungen wird er der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.