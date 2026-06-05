ÖFB-Team in den USA ++ Vikings fordern Rhein Fire

Für das ÖFB-Team startet das WM-Abenteuer in den USA, eine Polin liefert einen Eintrag in die French Open Geschichtsbücher und die Vienna Vikings empfangen morgen Rhein Fire zum Top-Spiel – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 5. Juni.