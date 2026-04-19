Rat poison in baby food
HiPP Recall: Second Jar Sold in Burgenland
After it became known late Friday evening that baby food manufacturer HiPP had to remove several products from its lineup due to a “life-threatening” risk, the next shocking news followed on Sunday: A second tampered jar is apparently in circulation in Burgenland.
In the case involving possible extortion using poisoned HiPP baby food jars, a second tampered container is believed to have been purchased in Burgenland. “We assume that at least one more jar is out there,” said police spokesperson Helmut Marban on Sunday. The product could, like the jar seized on Saturday in Schützen am Gebirge (Eisenstadt-Umgebung district), be laced with rat poison.
The police urged caution, particularly regarding this potentially tampered container, which is likely still in circulation. According to the current state of the investigation, suspicious products can be identified by a white sticker with a red circle on the bottom of the jar. Additionally, the lid may be open or damaged, and the safety seal may be missing, resulting in the absence of the characteristic “click” sound upon first opening.
The jar most recently seized in Schützen am Gebirge was purchased at a Spar store in Eisenstadt, Marban added. A tip received by investigators likely referred to this store; following initial inquiries in Germany, the information was officially forwarded to local police.
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