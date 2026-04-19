Mutmaßlicher Dieb (37) schlug und trat Detektiv

Nachdem ein mutmaßlicher Ladendieb (37) am Samstag in Innsbruck von einem Detektiv ertappt wurde, eskalierte die Situation. Der Beschuldigte schlug und trat den Detektiv und wurde später festgenommen. Unbekannte brachen in einen Keller in Innsbruck ein.
Zum Vorfall kam es kurz nach 16 Uhr in einem Einkaufszentrum in Innsbruck. Dort versuchte ein 37-jähriger palästinensischer Staatsangehöriger mehrere Waren, darunter auch Alkohol, aus einer Filiale zu stehlen.
Der Mann wurde dabei von einem Ladendetektiv gestellt und zur Rede gestellt. Daraufhin eskalierte die Situation. Der Beschuldigte trat und schlug den Detektiv, als dieser versuchte, ihn festzuhalten.
Der Detektiv erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Der 37-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck übermittelt.
Einbruch in Keller
Nur wenige Stunden später schlugen bislang unbekannte Täter in einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Innsbruck zu. Sie hebelten eine Gittertür aus und drangen so das Abteil ein.
Dort stahlen sie einen E-Scooter der Marke Segway, Type: E2E. Die Täter gelangten vermutlich über ein ebenerdiges Kellerfenster in die Räumlichkeiten.
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