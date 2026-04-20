Zuflucht im Höllgraben: Wo „Regenmandl“ noch lebt

Wenn der Regen leise durch die Wälder zieht, wird der Höllgraben zur letzten Bühne für ein stilles Naturwunder: den Feuersalamander. Schwarz-gelb leuchtend, ein Relikt aus einer intakten Welt – und genau hier hat er überlebt, weil dieses Fleckchen Erde noch so unberührt ist. Kühler Laubwald, klare Quellbäche, kein Asphalt – während anderswo die Lebensräume schwinden, kriechen sie hier noch umher, die „Regenmandln“.