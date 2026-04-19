Land streicht Förderung: Jugendzentrum vor Aus

Nur aus Spargründen

Im Mittelpunkt der Kritik steht der zuständige FPÖ-Landesrat Martin Antauer. Wie es aus seinem Büro heißt, sei die Streichung rein aus Spargründen erfolgt. „Hier geht es aber nicht um irgendeine Förderung, sondern um konkrete Lebensrealitäten von Jugendlichen. Wenn ein 15-Jähriger keinen Platz mehr hat, wo er nach der Schule hingehen kann, dann ist das keine abstrakte Budgetfrage, sondern ein echtes Problem im Alltag“, ärgert sich SPÖ-Landtagsabgeordneter René Pfister.