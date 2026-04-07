„Viele Junge gehen mit leerem Magen in die Schule“

Streetworkinger sprechen auf der Straße, in Park, in Einkaufszentren oder rund um den Bahnhof Jugendliche gezielt an, um ihnen Hilfe anzubieten. Über 100.000 Kontakte in der Mobilen Jugendarbeit gab es dazu seit Gründung des Vereins im Jahr 1996. (Bild: Verein Jugend und Kultur)