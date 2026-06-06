Burschen (14, 15) posten Alarmauslösung auf TikTok

Polizist sah Video

Bis am Freitagmorgen ein Polizist auf der Videoplattform TikTok ein Video entdeckte, das unter dem Titel „Lass uns ins Haid-Center an einem Feiertag gehen“ veröffentlicht wurde. Darauf sind zwei Jugendliche und die beiden Streifenwagen zu erkennen. Die Titel des Videos und die Kommentare ließen darauf schließen, dass die Jugendlichen den Alarm ausgelöst hatten.