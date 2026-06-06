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Polizei entdeckt Video

Burschen (14, 15) posten Alarmauslösung auf TikTok

Oberösterreich
06.06.2026 09:22
Ihre Aktion hielten die Jugendlichen mit dem Handy fest.
Ihre Aktion hielten die Jugendlichen mit dem Handy fest.(Bild: motortion - stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Diese Aktion hatten zwei Jugendliche (14, 15) wohl nicht zu Ende gedacht: Nachdem sie am Feiertag in ein oberösterreichisches Einkaufscenter eingedrungen waren, posteten sie ein Video von der Aktion in sozialen Medien. Dort wurde es ausgerechnet von einem Polizisten entdeckt – der fand das Filmchen wenig überraschend gar nicht cool.

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Am Christi-Himmelfahrt-Tag wurde gegen 14.30 Uhr bei der Polizei eine Alarmauslösung bei einem Einkaufscenter in Haid angezeigt. Als zwei Streifen dort eintrafen, ließ sich aber nicht feststellen, wodurch der Alarm ausgelöst worden war.

Keine Einbruchsspuren gefunden
Die Beamten trafen lediglich auf Arbeiter, die in dem Einkaufscenter mit Aufbautätigkeiten beschäftigt waren. Eine Kontrolle der Zugänge wurde durchgeführt. Hinweise auf einen Einbruch waren jedoch nicht ersichtlich.

Polizist sah Video
Bis am Freitagmorgen ein Polizist auf der Videoplattform TikTok ein Video entdeckte, das unter dem Titel „Lass uns ins Haid-Center an einem Feiertag gehen“ veröffentlicht wurde. Darauf sind zwei Jugendliche und die beiden Streifenwagen zu erkennen. Die Titel des Videos und die Kommentare ließen darauf schließen, dass die Jugendlichen den Alarm ausgelöst hatten.

Urheber ausgeforscht
Rasch wurden ein 14-jähriger Rumäne aus Nettingsdorf und ein Österreicher (15) aus Weißkirchen als Urheber ausgeforscht. Bei der Einvernahme durch die Polizei sollen die Jugendlichen angegeben haben, dass sie durch eine offene Tür ins Center gelangt seien. Grund: „Wir hatten Durst und wollten uns etwas aus dem Automaten holen.“

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