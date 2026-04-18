Mann (38) nach Sturz mit Bike ins Spital geflogen

Zu einem schweren Motorradunfall kam es am Samstagmorgen in Reith bei Kitzbühel in Tirol! Dort war ein deutscher Motorradlenker (38) gestürzt. Er wurde nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann geflogen.
Der Unfall ereignete sich gegen 7.40 Uhr auf der Reither Straße im Gemeindegebiet von Reith bei Kitzbühel. Der 38-jährige Deutsche war dort mit seinem Motorrad in Richtung Kitzbühel unterwegs.
Aus bislang noch unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Bike und stürzte. „Der Verletzte wurde von einem zufällig vorbeikommenden Arzt erstversorgt und an die Rettung übergeben“, heißt es seitens der Polizei.
Er zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus nach St. Johann in Tirol eingeliefert werden.
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