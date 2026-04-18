Van der Bellen zu Besuch in der alten Wahlheimat

Rückkehr mit Applaus

„Dass Van der Bellen in unserer deutsch-kroatisch-sprachigen Ortschaft bis heute auf große Resonanz stößt, liegt zweifelsohne an seiner Wertschätzung für Minderheiten. Immerhin gilt Stinatz als Hochburg der Burgenlandkroaten“, sagt ÖVP-Bürgermeister Andreas Grandits. Mit Appellen wie „Die sprachliche und kulturelle Vielfalt Österreichs ist ein Schatz, den wir bewahren müssen“ oder „Minderheiten sind keine Gnade, sondern Teil unserer Verfassung und Identität“ betont das Staatsoberhaupt in seinen Reden immer wieder die Verantwortung der Republik gegenüber anerkannten Volksgruppen, den Schutz der autochthonen Minderheiten und die Erinnerung an die oft späte Umsetzung von Minderheitenrechten.