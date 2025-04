Flachgauer bekam Zuschlag für Fundsachen-Sammlung

„Viele Finder geben Bares ab, aber keiner holt es“

„Ich gratuliere Ihnen“, richtete sich Fundamtsleiterin Doris Landschützer schließlich an Slavko Markovic aus Straßwalchen. „Ich wusste, ich kriege es. Es wird schon alles in unseren Keller und in die Garage reinpassen!“, freute sich der über den Zuschlag. Er will die hunderten Gegenstände verkaufen, verschenken und spenden. Zwei junge Männer aus dem Flachgau hätten sich Wertvolleres erwartet. Sie zogen fast erleichtert wieder ab. In den nächsten Wochen füllen sich die Regale am Fundamt wieder. Was Doris Lanschützer erstaunt: Wie viel Fund-Bargeld abgegeben wird, aber am Amt liegenbleibt. Die Finder bekommen es schließlich.