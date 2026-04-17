Gäste im AYA-Bad: „Anfangs kostet es Überwindung“

Bei strahlendem Sonnenschein ist es am Freitag im AYA-Bad mit der Freibad-Saison losgegangen. Unter den ersten Gästen waren hauptsächlich sportliche Schwimmer, die sich über das Ziehen ihrer Bahnen unter freiem Himmel freuten.
„Den ersten drei Längen bin ich mit Respekt begegnet. Am Anfang kostet es Überwindung“, sagt Petra Rottensteiner beim Lokalaugenschein zur „Krone“. Das AYA-Bad hat als erstes schon am Freitag die Freibadsaison eingeläutet.
Dabei zog es bei strahlendem Sonnenschein, aber noch frühlingshaften Temperaturen, hauptsächlich Sportschwimmer ins kühle Nass. „Im Freibad ist es ein super Gefühl und sehr erfrischend, wenn man aus dem Becken hinausgeht. Hallenbadfan bin ich keiner“, erzählt Karolin Mayer. Sie wäre auch bei Regen hergekommen.
„Es ist die Freiheit, wieder draußen schwimmen zu können“, freut sich auch Wolfgang Mann. Die Kombination aus Hallenbad und Freibad sei dabei ideal. Dennoch fehlen ihm in Salzburg Sportbecken mit 50-Meter-Länge. „Da brauchen wir mindestens sechs bis acht neue.“
Zufrieden zeigt sich am ersten Tag auch Bademeister Markus Windischbauer. „Wir haben seit sieben Uhr offen und in beiden Becken 23 Grad. Der Start ist perfekt.“
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