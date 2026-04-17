Gäste im AYA-Bad: „Anfangs kostet es Überwindung“

Dabei zog es bei strahlendem Sonnenschein, aber noch frühlingshaften Temperaturen, hauptsächlich Sportschwimmer ins kühle Nass. „Im Freibad ist es ein super Gefühl und sehr erfrischend, wenn man aus dem Becken hinausgeht. Hallenbadfan bin ich keiner“, erzählt Karolin Mayer. Sie wäre auch bei Regen hergekommen.