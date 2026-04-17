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Freibadsaison startete

Gäste im AYA-Bad: „Anfangs kostet es Überwindung“

Salzburg
17.04.2026 17:00
Petra Rottensteiner und Wolfgang Mann sind Stammgäste.
Petra Rottensteiner und Wolfgang Mann sind Stammgäste.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Bei strahlendem Sonnenschein ist es am Freitag im AYA-Bad mit der Freibad-Saison losgegangen. Unter den ersten Gästen waren hauptsächlich sportliche Schwimmer, die sich über das Ziehen ihrer Bahnen unter freiem Himmel freuten. 

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„Den ersten drei Längen bin ich mit Respekt begegnet. Am Anfang kostet es Überwindung“, sagt Petra Rottensteiner beim Lokalaugenschein zur „Krone“. Das AYA-Bad hat als erstes schon am Freitag die Freibadsaison eingeläutet.

Dabei zog es bei strahlendem Sonnenschein, aber noch frühlingshaften Temperaturen, hauptsächlich Sportschwimmer ins kühle Nass. „Im Freibad ist es ein super Gefühl und sehr erfrischend, wenn man aus dem Becken hinausgeht. Hallenbadfan bin ich keiner“, erzählt Karolin Mayer. Sie wäre auch bei Regen hergekommen.

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„Es ist die Freiheit, wieder draußen schwimmen zu können“, freut sich auch Wolfgang Mann. Die Kombination aus Hallenbad und Freibad sei dabei ideal. Dennoch fehlen ihm in Salzburg Sportbecken mit 50-Meter-Länge. „Da brauchen wir mindestens sechs bis acht neue.“

Bademeister Markus Windischbauer freut sich über die Sonne am ersten Tag der Freibadsaison im ...
Bademeister Markus Windischbauer freut sich über die Sonne am ersten Tag der Freibadsaison im AYA-Bad.(Bild: Andreas Tröster)

Zufrieden zeigt sich am ersten Tag auch Bademeister Markus Windischbauer. „Wir haben seit sieben Uhr offen und in beiden Becken 23 Grad. Der Start ist perfekt.“

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