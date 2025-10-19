Vorteilswelt
Für 75.900 Euro

Letztes Auto von Herbert von Karajan versteigert

Salzburg
19.10.2025 17:30
Dieses Auto vom verstorbenen Dirigenten Herbert von Karajan wurde in Salzburg versteigert.
Dieses Auto vom verstorbenen Dirigenten Herbert von Karajan wurde in Salzburg versteigert.(Bild: Humer, Granner &amp; Co.)

Es war einer der Höhepunkte der Automobilmesse „Classic Expo“ im Salzburger Messezentrum: Am Wochenende versteigerte das Auktionshaus Humer Granner historische 160 Autos und 13 Motorräder. Darunter befand sich auch das letzte Auto von Herbert von Karajan – ein Lancia Delta Integrale HF aus dem Jahr 1988. 

0 Kommentare

Der Lancia kam für 75.900 Euro unter den Hammer. Im Vorfeld nannte man einen Schätzwert zwischen 90.000 und 140.000 Euro. Der graue Lancia soll das allerletzte Auto des Dirigenten und im Herbst 1988 ein Geschenk von Fiat-Chef Gianni Agnelli gewesen sein. Fiat florierte, Karajan hatte sich auf der ganzen Welt längst als Maestro einen Namen gemacht und der Lancia Delta Integrale galt bereits als Rallye-Ikone.

Agnelli und Karajan waren zur damaligen Zeit Nachbarn in St. Moritz. Zwei-, vielleicht dreimal nach Anif und wieder retour dürfte Karajan seinen Delta Integrale HF 4WD bewegt haben, bevor er am 16. Juli 1989 im Alter von 81 Jahren in Anif verstarb. Das Auto geriet nach seinem Tod langsam in Vergessenheit: Abgestellt in der Garage in St. Moritz, verschwand er langsam hinter Kartons und Kisten, bis er sprichwörtlich aus den Augen und aus dem Sinn war.

Wiederentdeckt in Garage
Mehr als drei Jahrzehnte später, beim Räumen der Garage, staunte man nicht schlecht, als darunter plötzlich ein nahezu jungfräulicher Lancia auftauchte. Gerade einmal 2.845 Kilometer – zwischen Turin, St. Moritz und Anif – weist der Kilometerzähler auf.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Kommentare

Salzburg

