Letztes Auto von Herbert von Karajan versteigert

Agnelli und Karajan waren zur damaligen Zeit Nachbarn in St. Moritz. Zwei-, vielleicht dreimal nach Anif und wieder retour dürfte Karajan seinen Delta Integrale HF 4WD bewegt haben, bevor er am 16. Juli 1989 im Alter von 81 Jahren in Anif verstarb. Das Auto geriet nach seinem Tod langsam in Vergessenheit: Abgestellt in der Garage in St. Moritz, verschwand er langsam hinter Kartons und Kisten, bis er sprichwörtlich aus den Augen und aus dem Sinn war.