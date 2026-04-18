Autoüberschlag mit Elfjährigem auf Beifahrersitz

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich Freitagnachmittag auf der Rinner Straße in Aldrans in Tirol. Ein Autofahrer (54) kam mit seinem Wagen von der Straße ab. Bei dem Unfall saß ein Elfjähriger auf dem Beifahrersitz.
Warum es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Fest steht: Der 54-Jährige und sein junger Beifahrer waren Richtung Rinn unterwegs. Dabei kam das Auto von der Straße ab, fuhr über ein Feld und hob im Bereich eines Feldweges ab. In der Folge überschlug sich der Wagen und kam auf der Seite zu liegen.
Elektronischer Notruf
Durch den heftigen Aufprall wurde ein elektronischer Notruf ausgelöst. Während die Einsatzkräfte anrückten, konnten sich der Fahrer und der Elfjährige selbst aus dem Unfallfahrzeug befreien. Die beiden wurden in der Folge in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Laut ersten Meldungen kamen sie mit vergleichsweise leichten Verletzungen davon.
Das Auto wurde bei dem Unfall schwer beschädigt und musste von der Feuerwehr Aldrans geborgen werden. Ein beim Fahrzeuglenker durchgeführter Alkoholtest verlief negativ, es wurde keine Alkoholisierung festgestellt.
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