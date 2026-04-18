Autoüberschlag mit Elfjährigem auf Beifahrersitz

Warum es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Fest steht: Der 54-Jährige und sein junger Beifahrer waren Richtung Rinn unterwegs. Dabei kam das Auto von der Straße ab, fuhr über ein Feld und hob im Bereich eines Feldweges ab. In der Folge überschlug sich der Wagen und kam auf der Seite zu liegen.