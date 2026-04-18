Innsbruck hält am Verkauf der Stadtwohnungen fest

Finanzielle Altlast Regionalbahn

Könnte die Stadt vor diesem Hintergrund nicht auf den geplanten Verkauf von 170 IIG-Wohnungen in der Langstraße an die NHT verzichten? Dieser Verkauf spült acht Millionen Euro in die Stadtkasse – Geld, das für heuer bereits budgetiert ist, obwohl der Deal noch in weiter Ferne liegt. Der weitere Prozess sei „in Bearbeitung“, teilt das Bürgermeisterbüro auf Anfrage der „Krone“ dazu mit. Nach Befassung der Gremien von IIG und NHT ist ein finaler Gemeinderatsbeschluss nötig. „Ziel unserer Finanzpolitik ist es, dass die Stadt finanziell beweglich bleibt. Neue Investitionen sollen in Zukunft möglichst ohne Schulden auskommen. Aber für die Altlasten aus Regionalbahn und Gestellungsbetrieb müssen wir morgen und übermorgen weiterhin aufkommen. Um das sicherzustellen, dafür haben wir ein belastbares, sorgfältig kalkuliertes Budget erstellt“, erklärte Anzengruber dazu.