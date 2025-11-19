Stadt plant noch mehr Familiensilber zu verkaufen

Auch wertvolle Innenhöfe im Paket

Bei einem bisher kolportieren Wohnungspreis von 48.000 Euro pro Einheit wären das in Summe rund 1300 Wohnungen aus dem Bestand der Stadt Innsbruck, die an Gemeinnützige Wohnbauträger wie Neue Heimat (NHT) oder andere verkauft werden sollen. Dem Vernehmen nach reibt sich die Neue Heimat bzw. Eigentümer Land Tirol schon die Hände und wird dem Deal mit Handkuss zustimmen: Denn die erste Tranche umfasst nicht nur 170 Wohnungen, sondern offenbar auch zugehörige Grundstücksflächen in Form wertvoller Innenhöfe, die sich für weitere Nachverdichtungen eignen.