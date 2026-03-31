So wird der neue „Super Mario Galaxy“-Kinofilm

Längst nicht mehr „nur“ ein Videospiel: Das zweite Abenteuer der Nintendo-Brüder Mario und Luigi versüßt vielen Familien ab Mittwoch die Osterferien. Die „Krone“ kennt alle Hintergründe und hat „Der Super Mario Galaxy Film“ vorab gesehen – lesen Sie hier die Kinokritik.
Verfilmungen von Videospielen sind längst keine Nische mehr. Im Fall von „Der Super Mario Bros. Film“ gelang sogar ein globaler Blockbuster: Der Animationsfilm spielte weltweit mehr als 1,3 Milliarden Dollar ein, begeisterte alleine in Österreich fast 700.000 Besucher und war damit der zweiterfolgreichste Film im Jahr 2023, geschlagen nur vom Phänomen „Barbie“.
Jetzt legen die Nintendo-Brüder mit dem neuen Streifen „Der Super Mario Galaxy Film“ nach, der mitten in den Osterferien perfekt platziert ist und bestimmt wieder ein Kinohit wird: Alleine in Wien hat die Kette Cineplexx am Starttag am Mittwoch sage und schreibe 112 Vorstellungen angesetzt.
In dem Streifen ereilt ein intergalaktischer Hilferuf Mario, Luigi und Prinzessin Peach, weshalb sie durch die Galaxie auf verschiedene Planeten reisen, wo freilich immer neue Welten und Figuren warten: „Die Gestaltung des Weltraums ist wunderschön geworden. Es sind einladende Landschaften, die warm und hell wirken, es sollte das Gegenteil von dem sein, was wir uns normalerweise als All vorstellen“ so Regisseur Aaron Horvath, der dafür mit einem Animationsteam aus Paris arbeitete. Fans werden lieben, dass dieses Mal auch Dino Yoshi mit dabei ist, außerdem einige weniger bekannte Charaktere: „Der Film ist vollgepackt mit Anspielungen, Seitenhieben und unerwarteten Charakterkombinationen aus Jahrzehnten von Spielen. Die Entdeckungsfreude darin ist unglaublich“, so Horvath. Die Filmmusik enthält zudem Referenzen zu 300 Stücken aus den Videospielen.
„Der Super Mario Galaxy Film“ ist ein quietschbuntes und reichlich überladenes Abenteuer geworden. War die Geschichte im ersten Film noch leicht überblickbar, verliert man dieses Mal rasch den Faden zwischen alten und neuen Bösewichten, verschiedenen Rettungsaktionen und Gefahren. In einer Minute begleitet man noch Prinzessin Peach in ein multidimensionales Casino, in der nächsten flieht man mit Mario und Luigi vor einem ordentlich furchterregenden T-Rex – was für einige jüngere Zuschauer schon zuviel der Spannung sein könnte. Am besten gelungen ist dem Film der Humor, vom eifersüchtigen Toad, der Neuankömmling Yoshi mit Argusaugen beobachtet, bis zum geschrumpften Bowser, der sich mit Buchclubs und Malkursen selbst die Wut austreiben will.
Optisch ist der Blockbuster wahrlich ein Meisterwerk und lenkt von der lauen Handlung ab – ein Familienspaß, perfekt für einen unterkühlten Osterferientag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.