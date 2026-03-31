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„Krone“ sah ihn vorab

So wird der neue „Super Mario Galaxy“-Kinofilm

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31.03.2026 21:00
Mario und Luigi sind im neuen Film erstmals mit dem Dinosaurier Yoshi unterwegs, was ...
Mario und Luigi sind im neuen Film erstmals mit dem Dinosaurier Yoshi unterwegs, was Videospielfans besonders freuen wird.(Bild: Photo credit: Nintendo and Illum)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Längst nicht mehr „nur“ ein Videospiel: Das zweite Abenteuer der Nintendo-Brüder Mario und Luigi versüßt vielen Familien ab Mittwoch die Osterferien. Die „Krone“ kennt alle Hintergründe und hat „Der Super Mario Galaxy Film“ vorab gesehen – lesen Sie hier die Kinokritik.

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Verfilmungen von Videospielen sind längst keine Nische mehr. Im Fall von „Der Super Mario Bros. Film“ gelang sogar ein globaler Blockbuster: Der Animationsfilm spielte weltweit mehr als 1,3 Milliarden Dollar ein, begeisterte alleine in Österreich fast 700.000 Besucher und war damit der zweiterfolgreichste Film im Jahr 2023, geschlagen nur vom Phänomen „Barbie“.

Jetzt legen die Nintendo-Brüder mit dem neuen Streifen „Der Super Mario Galaxy Film“ nach, der mitten in den Osterferien perfekt platziert ist und bestimmt wieder ein Kinohit wird: Alleine in Wien hat die Kette Cineplexx am Starttag am Mittwoch sage und schreibe 112 Vorstellungen angesetzt.

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In dem Streifen ereilt ein intergalaktischer Hilferuf Mario, Luigi und Prinzessin Peach, weshalb sie durch die Galaxie auf verschiedene Planeten reisen, wo freilich immer neue Welten und Figuren warten: „Die Gestaltung des Weltraums ist wunderschön geworden. Es sind einladende Landschaften, die warm und hell wirken, es sollte das Gegenteil von dem sein, was wir uns normalerweise als All vorstellen“ so Regisseur Aaron Horvath, der dafür mit einem Animationsteam aus Paris arbeitete. Fans werden lieben, dass dieses Mal auch Dino Yoshi mit dabei ist, außerdem einige weniger bekannte Charaktere: „Der Film ist vollgepackt mit Anspielungen, Seitenhieben und unerwarteten Charakterkombinationen aus Jahrzehnten von Spielen. Die Entdeckungsfreude darin ist unglaublich“, so Horvath. Die Filmmusik enthält zudem Referenzen zu 300 Stücken aus den Videospielen.

Einige Szenen könnten für die jüngsten Zuschauer zu furchterregend sein.
Einige Szenen könnten für die jüngsten Zuschauer zu furchterregend sein.(Bild: AP/Nintendo and Illumination)

„Der Super Mario Galaxy Film“ ist ein quietschbuntes und reichlich überladenes Abenteuer geworden. War die Geschichte im ersten Film noch leicht überblickbar, verliert man dieses Mal rasch den Faden zwischen alten und neuen Bösewichten, verschiedenen Rettungsaktionen und Gefahren. In einer Minute begleitet man noch Prinzessin Peach in ein multidimensionales Casino, in der nächsten flieht man mit Mario und Luigi vor einem ordentlich furchterregenden T-Rex – was für einige jüngere Zuschauer schon zuviel der Spannung sein könnte. Am besten gelungen ist dem Film der Humor, vom eifersüchtigen Toad, der Neuankömmling Yoshi mit Argusaugen beobachtet, bis zum geschrumpften Bowser, der sich mit Buchclubs und Malkursen selbst die Wut austreiben will.

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Optisch ist der Blockbuster wahrlich ein Meisterwerk und lenkt von der lauen Handlung ab – ein Familienspaß, perfekt für einen unterkühlten Osterferientag.

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