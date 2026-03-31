So wird der neue „Super Mario Galaxy“-Kinofilm

In dem Streifen ereilt ein intergalaktischer Hilferuf Mario, Luigi und Prinzessin Peach, weshalb sie durch die Galaxie auf verschiedene Planeten reisen, wo freilich immer neue Welten und Figuren warten: „Die Gestaltung des Weltraums ist wunderschön geworden. Es sind einladende Landschaften, die warm und hell wirken, es sollte das Gegenteil von dem sein, was wir uns normalerweise als All vorstellen“ so Regisseur Aaron Horvath, der dafür mit einem Animationsteam aus Paris arbeitete. Fans werden lieben, dass dieses Mal auch Dino Yoshi mit dabei ist, außerdem einige weniger bekannte Charaktere: „Der Film ist vollgepackt mit Anspielungen, Seitenhieben und unerwarteten Charakterkombinationen aus Jahrzehnten von Spielen. Die Entdeckungsfreude darin ist unglaublich“, so Horvath. Die Filmmusik enthält zudem Referenzen zu 300 Stücken aus den Videospielen.