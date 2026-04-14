Das sind die neuen Kinohits aus Hollywood

Was Hollywood derzeit hinter verschlossenen Studio-Türen an Film-Magie zaubert, das verriet man bei der Cinemacon in Las Vegas. Und Kinofans dürfen sich freuen, denn es sind einige Top-Titel in der Pipeline. So wurde ein vierter „Paddington“-Film und zusätzlich ein Animationsabenteuer des vielgeliebten Londoner Bären angekündigt. Eine weitere Figur aus den Kindertagen der Zuschauer wird wiederbelebt: Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ wird vom „Harry Potter“-Produzenten David Heyman realisiert. Auch „Shaun das Schaf“ bekommt eine Verfilmung.