Das sind die neuen Kinohits aus Hollywood

Ein Jubeltag für alle Filmfans: Auf der Cinemacon in den USA wurden Blockbuster wie „Paddington 4“, „Jumanji 3“, „Pippi Langstrumpf“ oder „Trainspotting“ angekündigt.
Was Hollywood derzeit hinter verschlossenen Studio-Türen an Film-Magie zaubert, das verriet man bei der Cinemacon in Las Vegas. Und Kinofans dürfen sich freuen, denn es sind einige Top-Titel in der Pipeline. So wurde ein vierter „Paddington“-Film und zusätzlich ein Animationsabenteuer des vielgeliebten Londoner Bären angekündigt. Eine weitere Figur aus den Kindertagen der Zuschauer wird wiederbelebt: Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ wird vom „Harry Potter“-Produzenten David Heyman realisiert. Auch „Shaun das Schaf“ bekommt eine Verfilmung.
Vor Ort Werbung für ihren neuen Streifen „Jumanji: Open World“ machten die Superstars Jack Black, Dwayne „The Rock“ Johnson und Kevin Hart. Schauspielerin Mandy Moore wiederum warb für ihren Film „The Breadwinner“. Ein Revival wird es für den Kult-Klassiker „Trainspotting“ geben. Superhelden-Flair versprühte die Präsentation des Comic-Krachers „Spider-Man: Beyond the Spider-Verse“.
Literatur-Liebhaber wird die Verfilmung des Bestsellers „Die Mitternachtsbibliothek“ freuen. Und Regisseur Danny Boyle zeigte erste Einblicke in den Streifen „Ink“ mit Guy Pearce als Medienmagnat Rupert Murdoch. Action pur verspricht wiederum „Runner“ mit Alan Ritchson und Owen Wilson. Eine bunte Kino-Palette!JG
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