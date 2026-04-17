Index: Arbeitsklima auf historischem Tiefpunkt

Erwartungen sinken

„Es sinken die persönlichen Zukunftserwartungen immer weiter. Besonders die Arbeitnehmer in der Industrie leiden unter dieser Situation“, betont AK-Präsident Gerhard Michalitsch. Hingewiesen wird darauf, dass in Unternehmen mit Betriebsrat, die Zufriedenheit durchgehend höher ist als in jenen ohne. Die Arbeiterkammer fordert Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsklimas, wie mehr Mitbestimmung in Betrieben oder die Aufrechterhaltung bzw. den Ausbau von betrieblichen Sozialleistungen.