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Vielseitige Gründe

Index: Arbeitsklima auf historischem Tiefpunkt

Burgenland
17.04.2026 19:00
Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch präsentierte den Arbeitsklimaindex – mit den ...
Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch präsentierte den Arbeitsklimaindex – mit den schlechtesten Werten bisher.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Massive Unzufriedenheit bei burgenländischen Arbeitnehmern zeigt der Arbeitsklimaindex 2025. Die Gründe dafür sind vielseitig.

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Seit 2009 wird die Studie im Auftrag der Arbeiterkammer Burgenland durchgeführt. Mit einem Gesamtindex von 95 Punkten wurde im Vorjahr ein historisches Rekordtief erreicht. „Das sind fünf Punkte schlechter als im Jahr 2024 und ganze 8 Punkte niedriger als im Rest von Österreich“, betont IFES-Projektleiter Stefan Friesenbichler.

Vom Führungsstil bis zur Einsamkeit
Neben pessimistischen Aussichten für die wirtschaftliche Zukunft der Betriebe sind auch Führungsstile, abnehmendes Unternehmensimage und steigende Einsamkeit am Arbeitsplatz Grund für das Rekordtief. Gesunken ist auch die Bewertung der betrieblicher Sozialleistungen von 68 auf 60 Punkte. Hinzu kommt ein geschlechterspezifisches Gefälle. Männer sind merklich unzufriedener als ihre Kolleginnen.

Erwartungen sinken
„Es sinken die persönlichen Zukunftserwartungen immer weiter. Besonders die Arbeitnehmer in der Industrie leiden unter dieser Situation“, betont AK-Präsident Gerhard Michalitsch. Hingewiesen wird darauf, dass in Unternehmen mit Betriebsrat, die Zufriedenheit durchgehend höher ist als in jenen ohne. Die Arbeiterkammer fordert Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsklimas, wie mehr Mitbestimmung in Betrieben oder die Aufrechterhaltung bzw. den Ausbau von betrieblichen Sozialleistungen.

Alu Sommer Stoob wurde als positives Beispiel genannt.
Alu Sommer Stoob wurde als positives Beispiel genannt.(Bild: Reinhard Judt)

Zufriedenheit für Erfolg „wesentlich“
Präsentiert wurde die Studie bei Alu Sommer in Stoob. Die Firma beschäftigt rund 200 Mitarbeiter und bildet im Durchschnitt 15 Lehrlinge jährlich aus. Die Ergebnisse des Arbeitsklimaindexes werden sehr ernst genommen: „Die Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist für unseren Erfolg wesentlich“, so Birgit Brezovich und Marko Buxbaumer von der Geschäftsführung.

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