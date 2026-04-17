Scharfe ORF-Kritik, Friedhofs-Mord und Reality-TV

Der ORF steht unter Druck: Nach der Abrechnung der Redakteure mit dem Stiftungsrat und Vorwürfen eines toxischen Betriebsklimas wächst die Kritik an der Politik, die Reform offenbar auf Herbst verschiebt. Und: Ein Mord, der Wien erschüttert hat, ein Tatort mitten auf dem Baumgartner Friedhof und eine 14-Jährige im Zentrum der Ermittlungen, deren psychologische Begutachtung nun ein besonders heikles Bild zeichnet. Außerdem: In Bonn fanen die großen Reality TV Awards statt. Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag, mit Stefana Madjarov.