Rescue attempt fails
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After a failed last-minute rescue attempt, the final whistle has blown for USV Neulengbach as a Bundesliga club in women’s soccer!
The financially struggling club from Lower Austria let the protest deadline, which expired on Thursday, pass and now finds itself without a license for the 2026/27 season. According to the ÖFB, the licensing process is now complete. Neulengbach won twelve league titles and ten cup victories.
"...no longer justifiable!"
The decision, which is now official, was immediately preceded by the filing for insolvency proceedings in early April. “It breaks my heart—this decision was not an easy one for us, especially because we know the club’s history of sporting success. However, due to recent developments, continuing in this form is no longer justifiable,” said club president Thomas Wirnsberger.
Neulengbach’s women’s soccer players wanted to save the club from closure following the chairman’s remarks, but sports director Maria Wolf’s master plan apparently fell on deaf ears among the higher-ups —more info on that HERE!
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