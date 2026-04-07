Rettungsschirm ist vorerst noch ungeöffnet

„Haben alles fristgerecht abgegeben“

Wenn der Verein daran interessiert ist. Zuletzt kursierten einige Falschmeldungen. „Wir haben entgegen diverser Aussagen von Sportstadtrat Süß sehr wohl die Lizenzunterlagen fristgerecht abgegeben“, so Wolf. „Das kann der ÖFB bestätigen. Auch wenn wir nicht davon ausgehen, dass sie reichen werden.“ Sollte es im ersten Anlauf nicht klappen, hat man zwei Instanzen für den Einspruch, obendrein den Weg zum Neutralen Schiedsgericht.



Funkstille von Vereinsseite

Das Problem: Zwischen dem Frauen-Team um Trainer Andy Ogris und den Klub-Bossen herrscht Funkstille. „Obmann Wirnsberger wurde unser Vorhaben vorgelegt. Allerdings kam bisher noch keine Rückmeldung“, seufzt die Sportdirektorin der Frauen, der ohne grünes Licht von der Vereinsseite die Hände gebunden sind.