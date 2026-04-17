Mit falschen Krankheiten 255.000 Euro ergaunert

Dem 34-Jährigen wird vorgeworfen, bei behördlichen Untersuchungen eine körperliche Beeinträchtigung vorgetäuscht zu haben, die ihn so sehr einschränken würden, dass er keiner Arbeit nachgehen könne. Seit April 2016 soll er die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) auf diese Art und Weise getäuscht und dadurch Ausgleichszahlungen in der Höhe von rund 255.000 Euro bezahlt bekommen haben. Auch Finanzamt, AMS und das Land NÖ zählen laut Polizei zu den Geschädigten.