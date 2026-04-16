Libanon: Trump will „Atempause“ durch Gespräch

US-Präsident Donald Trump hat Spitzengespräche zwischen Israel und dem Libanon angekündigt – diese sollen auf höchster Ebene stattfinden. Damit wolle man „ eine kleine Atempause“ schaffen.
Die Gespräche sollen bereits am Donnerstag stattfinden, erklärte Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social. Die Anführer beider Länder würden erstmals seit rund 34 Jahren miteinander sprechen, fügte er hinzu, ohne Angaben zu den Teilnehmern zu machen oder weitere Details zu nennen.
Erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten hatten diplomatische Vertreter Israels und des Libanon am Dienstag in Washington direkte Gespräche geführt. Das Treffen endete ohne konkrete Ergebnisse.
Seit 1948 in Kriegszustand
Israel und der Libanon unterhalten bisher keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.
Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat die pro-iranische Hisbollah ihre Angriffe auf Israel wieder verstärkt. Israel flog daraufhin massive Luftangriffe auf Ziele im Libanon und schickte Bodentruppen über die Grenze.
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