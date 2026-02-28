Patrick Greil kennt den nächsten Gegner genau

Ex-Rapidler Patrick Greil ist der wichtigste Akteur in der Altacher Offensive, der 29-Jährige sorgt für die kreative Komponente im Spiel der Rheindörfler. „Er ist ein Instinkt-Fußballer, für mich ist er einer der besten Mittelfeldspieler in der Liga“, lobt auch sein Trainer Ognjen Zaric.
Der Mann für die Standardsituationen, zuständig für kluge Pässe und nicht zuletzt der Topscorer. Als Patrick Greil vom deutschen Drittliga-Absteiger Sandhausen geholt wurde, wusste kaum jemand, welches sportliche und auch menschliche Juwel ins Rheindorf gelotst wurde.
Sieben Treffer hat der 29-Jährige schon erzielt, im Match gegen die Wiener Austria bereitete er mit einem perfekten Eckball das 1:0 durch Filip Milojevic vor. Das war die erste Torvorlage des gebürtigen Salzburgers. Dass es bisher es nicht mehr geworden sind, liegt an der teilweise mageren Chancenverwertung der Stürmer.
Morgen gegen Rapid will der Mittelfeldspieler seinen Score – egal ob Tor oder Vorlage – aufbessern: „Diese Partie wird sicher schwer, die Wiener haben viel Qualität in ihren Reihen. Wir wissen um die Chance auf den Einzug in die Meistergruppe. Intern ist das aber kaum ein Thema. Wir sind darauf fokussiert auf das, was wir gegen Rapid zu tun haben.“ Viel Lob für Greil gibt es von Trainer Ognjen Zaric: „Patrick ist eindeutig unser Unterschiedspieler, er hat ein gutes Gespür für die Mannschaft und für die Spielsituationen. Er ist ein Instinkt-Fußballer, für mich ist er einer der besten Mittelfeldspieler in der Liga.“
Lehrreiche Entwicklung
Seine Rapid-Vergangenheit von Sommer 2022 bis Jänner 2024 will Greil trotz überschaubaren sportlichen Erfolgen nicht missen: „Die Zeit beim Rekordmeister war für mich, für meine Entwicklung, sehr lehrreich. Ich habe damals die Fans in beide Richtungen gespürt. Riesensupport, wenn es gut läuft. Aber auch entsprechend heftige Kritik, wenn man eine schlechtere Phase hatte. Das Cupfinale gegen Sturm Graz war eines meiner schönsten Erlebnisse.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.