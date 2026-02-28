Patrick Greil kennt den nächsten Gegner genau

Morgen gegen Rapid will der Mittelfeldspieler seinen Score – egal ob Tor oder Vorlage – aufbessern: „Diese Partie wird sicher schwer, die Wiener haben viel Qualität in ihren Reihen. Wir wissen um die Chance auf den Einzug in die Meistergruppe. Intern ist das aber kaum ein Thema. Wir sind darauf fokussiert auf das, was wir gegen Rapid zu tun haben.“ Viel Lob für Greil gibt es von Trainer Ognjen Zaric: „Patrick ist eindeutig unser Unterschiedspieler, er hat ein gutes Gespür für die Mannschaft und für die Spielsituationen. Er ist ein Instinkt-Fußballer, für mich ist er einer der besten Mittelfeldspieler in der Liga.“