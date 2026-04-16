„Steuergeld-Verschwendung“: Raue Töne im Ausschuss

Kai Jan Krainer von der SPÖ sprach in diesem Zusammenhang davon, dass man hier wie in einem „Copyshop“ vorgegangen sei: „Vielleicht sollte man die entsprechende BKA-Abteilung umbenennen. Es ist erschreckend, wenn man den Vergleich zwischen Polizei und Justiz sieht, die einen produzieren nur Papier ohne Inhalt, die anderen produzieren weniger Papier, aber mehr Inhalt, da sieht man auch, wo die Kompetenzen liegen.“