Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Victoria‘s Secret Show

Patrick Schwarzenegger war der stolzeste Ehemann!

Society International
16.10.2025 15:26
Im zarten rosafarbenen Babydoll und mit schwarzen Engelsflügeln verzauberte Abby das Publikum – ...
Im zarten rosafarbenen Babydoll und mit schwarzen Engelsflügeln verzauberte Abby das Publikum – und natürlich auch ihren Patrick, der stolz im Zuschauerraum strahlte.(Bild: APA/2025 Victoria's Secret)

Wenn Engel fliegen, schaut er ganz genau hin! Patrick Schwarzenegger (32) war der stolzeste Ehemann des Abends, als seine Frau Abby Champion (28) am Mittwoch bei der legendären Victoria’s Secret Fashion Show in New York City über den Laufsteg schwebte.

0 Kommentare

Schon hinter den Kulissen konnte Arnold Schwarzeneggers Schwiegertochter Abby ihre Aufregung kaum verbergen – nicht wegen der Show, sondern wegen ihres größten Fans im Publikum.

Gegenüber dem „People“-Magazin schwärmte sie: „Er ist heute Abend hier, um mich zu unterstützen, deshalb freue ich mich darauf, ihn zu sehen. Ich war schon bei vielen seiner Veranstaltungen – jetzt ist es schön, dass er mal bei mir ist. Und er ist so aufgeregt, das ist einfach süß!“

Als Abby Champion bei der diesjährigen Victoria’s Secret Show erstmals als Engel über den ...
Als Abby Champion bei der diesjährigen Victoria’s Secret Show erstmals als Engel über den Laufsteg schwebte, war ihr Ehemann Patrick Schwarzenegger ganz aus dem Häuschen.(Bild: AP/Evan Agostini)
Models Abby Champion und Blesnya Minher backstage bei der Victoria‘s Secret Show
Models Abby Champion und Blesnya Minher backstage bei der Victoria‘s Secret Show(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Jeder Moment gefilmt
Und das zeigte Patrick dann auch: Als seine frisch angetraute Frau im zarten Dessous-Look mit Engelsflügeln über den Catwalk stolzierte, sprang der Schauspieler begeistert auf, zückte sein Handy und filmte jeden Moment.

Ganz nach Abbys Wunsch: „Ich sagte zu ihm: ,Du solltest besser Videos und Fotos machen!‘“, verriet das Model lachend.

Patrick Schwarzenegger begleitete als größter Fan seine Frau zu ihrem ersten Einsatz als Engel ...
Patrick Schwarzenegger begleitete als größter Fan seine Frau zu ihrem ersten Einsatz als Engel bei der Victoria‘s Secret Show(Bild: APA/ APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Slaven)

Seit ihrer Hochzeit Anfang September sind die beiden einfach unzertrennlich. Abby schwärmt vom Eheleben: „Es fühlt sich nicht großartig anders an, aber ich bin so aufgeregt über diesen neuen Lebensabschnitt – und darüber, einen so großartigen Ehemann zu haben.“

Ein Paar wie aus dem Bilderbuch: Sie ein Engel auf dem Laufsteg, er ihr größter Fan im Publikum.

Lesen Sie auch:
Sexy Dessous & Flügel
Victoria‘s Secret Show 2025: Die besten Bilder!
16.10.2025

Seit 2015 sind Abby und Patrick ein Team, 2023 folgte die Verlobung, seit etwas über einem Monat sind sie verheiratet – und nun schreiben sie ihr ganz persönliches Liebeskapitel weiter, zwischen Glitzer, Glamour und ganz viel Herzklopfen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Patrick SchwarzeneggerArnold Schwarzenegger
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.261 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
232.436 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
155.423 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Society International
Victoria‘s Secret Show
Patrick Schwarzenegger war der stolzeste Ehemann!
Hatte unzählige Hits
Musikwelt unter Schock: Jack White tot aufgefunden
„Es gibt da jemanden“
Neue Liebe? Das sagt SIE zu den Gabalier-Gerüchten
„War beunruhigend“
Kim Kardashian: Das war Grund für West-Scheidung!
Liebes-Aus!
Tom Cruise und Ana de Armas haben sich getrennt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf