Patrick Schwarzenegger war der stolzeste Ehemann!

Wenn Engel fliegen, schaut er ganz genau hin! Patrick Schwarzenegger (32) war der stolzeste Ehemann des Abends, als seine Frau Abby Champion (28) am Mittwoch bei der legendären Victoria’s Secret Fashion Show in New York City über den Laufsteg schwebte.
Schon hinter den Kulissen konnte Arnold Schwarzeneggers Schwiegertochter Abby ihre Aufregung kaum verbergen – nicht wegen der Show, sondern wegen ihres größten Fans im Publikum.
Gegenüber dem „People“-Magazin schwärmte sie: „Er ist heute Abend hier, um mich zu unterstützen, deshalb freue ich mich darauf, ihn zu sehen. Ich war schon bei vielen seiner Veranstaltungen – jetzt ist es schön, dass er mal bei mir ist. Und er ist so aufgeregt, das ist einfach süß!“
Jeder Moment gefilmt
Und das zeigte Patrick dann auch: Als seine frisch angetraute Frau im zarten Dessous-Look mit Engelsflügeln über den Catwalk stolzierte, sprang der Schauspieler begeistert auf, zückte sein Handy und filmte jeden Moment.
Ganz nach Abbys Wunsch: „Ich sagte zu ihm: ,Du solltest besser Videos und Fotos machen!‘“, verriet das Model lachend.
Seit ihrer Hochzeit Anfang September sind die beiden einfach unzertrennlich. Abby schwärmt vom Eheleben: „Es fühlt sich nicht großartig anders an, aber ich bin so aufgeregt über diesen neuen Lebensabschnitt – und darüber, einen so großartigen Ehemann zu haben.“
Ein Paar wie aus dem Bilderbuch: Sie ein Engel auf dem Laufsteg, er ihr größter Fan im Publikum.
Seit 2015 sind Abby und Patrick ein Team, 2023 folgte die Verlobung, seit etwas über einem Monat sind sie verheiratet – und nun schreiben sie ihr ganz persönliches Liebeskapitel weiter, zwischen Glitzer, Glamour und ganz viel Herzklopfen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.