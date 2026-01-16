Was den österreichischen Handel in die Knie zwingt

Hohe Energiepreise und Umsatzrückgänge setzen zu

Die Konsumenten schlagen aufgrund der Teuerung fast nur noch bei Sonderangeboten zu. Das galt ebenso im wichtigen und zuletzt auch guten Weihnachtsgeschäft. Manche Sparten, wie beispielsweise der Buchhandel, hatten dabei sogar Rückgänge (minus 2,7 Prozent Umsatz im vierten Quartal). Zahlreiche Verkäufer taumeln obendrein von einer Kostenlawine zur nächsten: Energie, Personal und Bürokratieaufwand explodieren, was im Jahr 2025 zu insgesamt 23 Insolvenzen pro Woche im Handel geführt hat. Damit steht das dritte Rekordpleitenjahr in Folge fest.