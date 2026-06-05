Das WM-Fieber packt auch Entenhausen

In der Extraausgabe Nr. 9 „Anstoss!“ mischt Donald das Spielfeld auf – ob als Platzwart, Coach oder trickreicher Torwart. Auch Micky und Goofy greifen ins Spielgeschehen ein. Und sogar Onkel Dagobert zeigt, dass er nicht nur Münzen zählt, sondern auch für Tore brennt. Von intensiven Duellen bis hin zu dramatischen Siegen in letzter Sekunde – hier kommt jeder Fußballfan ins Schwitzen! Die passende Lektüre um sich auf die kommende Fußball-Weltmeisterschadt einzustimmen.