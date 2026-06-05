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Das WM-Fieber packt auch Entenhausen

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05.06.2026 05:00
(Bild: Egmont Ehapa Media GmbH, adobe stock)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Fußball-WM in Nordamerika steht vor den Türen und auch die Lustigen Taschenbücher (LTB) nehmen dieses Großereignis auf und bringen die Extraausgabe „Anstoss!“ heraus. Ebenfalls erscheint parallel dazu die Ausgabe 611 mit dem klangvollen Titel „Der geht rein“. Mit der „Krone“ können Sie eines von 20 Packages bestehend aus je einer Ausgabe der Extraausgabe sowie des LTB 611 gewinnen. 

In der Extraausgabe Nr. 9 „Anstoss!“ mischt Donald das Spielfeld auf – ob als Platzwart, Coach oder trickreicher Torwart. Auch Micky und Goofy greifen ins Spielgeschehen ein. Und sogar Onkel Dagobert zeigt, dass er nicht nur Münzen zählt, sondern auch für Tore brennt. Von intensiven Duellen bis hin zu dramatischen Siegen in letzter Sekunde – hier kommt jeder Fußballfan ins Schwitzen! Die passende Lektüre um sich auf die kommende Fußball-Weltmeisterschadt einzustimmen. 

In der Ausgabe 611 „Der geht rein“ ist Donald Teil der Nationalmannschaft –  zunächst noch als Helfer am Spielfeldrand, doch bald wird er zum wichtigen Teammitglied. Mit Unterstützung von seinen Neffen, Daisy und Onkel Dagobert stellt er sich jeder Herausforderung. Doch rätselhafte Zwischenfälle erschweren das Turnier – ein Saboteur scheint am Werk zu sein! Gemeinsam beginnt die Mission: Pokal holen!

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost eines von 20 Packages bestehend aus je einer Ausgabe des LTB 611 sowie der Extraausgabe Nr. 9. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 12. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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