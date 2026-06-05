Sichern Sie sich Ihren Platz in der VIP-Loge

Ein besonderes Highlight wartet am 22. Juni, wenn Österreich auf den Weltmeister Argentinien trifft. Für diesen Spieltag verlosen wir sogar eine komplette VIP-Loge für zehn Personen. Perfekt für einen unvergesslichen Fußballabend mit Freunden, Familie oder Kollegen. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 9. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.