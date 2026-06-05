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Fußballfieber

Sichern Sie sich Ihren Platz in der VIP-Loge

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05.06.2026 05:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Fußball-WM 2026 verspricht emotionale Duelle, unvergessliche Momente und jede Menge Gänsehaut. Wer das größte Fußball-Megavent des Sommers gemeinsam mit tausenden Fans erleben möchte, ist in Innsbruck genau richtig. Von 11. Juni bis 19. Juli verwandelt sich die TIWAG Arena in das größte Indoor-Public-Viewing Westösterreichs. Die „Krone“ verlost dazu exklusive Plätze in der VIP-Loge.

Wenn die besten Nationalteams der Welt um den begehrtesten Titel des Fußballs kämpfen, wird auch in Tirol mitgefiebert. In der TIWAG Arena werden alle Abendspiele mit Anpfiff zwischen 18 und 22 Uhr live übertragen. An ausgewählten Samstagen stehen zudem Late-Night-Spiele auf dem Programm.

Fußballfieber in der TIWAG Arena
Insgesamt können Besucher bei 44 Live-Übertragungen an 34 Spieltagen die spannendsten Partien verfolgen. Dank des imposanten Medienwürfels mit seinen vier HD-LED-Walls und modernster Soundtechnik ist für beste Sicht und echtes Stadiongefühl gesorgt. Bis zu 3.000 Fans finden in der Arena Platz und können die Fußball-WM wetterunabhängig in besonderer Atmosphäre genießen.

(Bild: Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH,)

Neben den Spielen wartet auf die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Geplant sind unter anderem Mottotage mit regionalen Sportvereinen, Live-Konzerte, Interviews, Rollerdiscos sowie zahlreiche Mitmach-Aktionen für Groß und Klein. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Die Hallenkioske bieten eine breite Auswahl an Speisen und Getränken.

Die „Krone“ bringt Sie in die VIP-Loge
Die „Krone“ macht das Fußball-Erlebnis jetzt noch exklusiver. Für jeden Spieltag verlosen wir vier Sitzplätze in der „Krone“-VIP-Loge. Freuen Sie sich auf beste Sicht auf die Übertragung und einen Goodie Bag als zusätzliches Extra. 

Ein besonderes Highlight wartet am 22. Juni, wenn Österreich auf den Weltmeister Argentinien trifft. Für diesen Spieltag verlosen wir sogar eine komplette VIP-Loge für zehn Personen. Perfekt für einen unvergesslichen Fußballabend mit Freunden, Familie oder Kollegen. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 9. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

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