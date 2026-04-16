Brite durfte 25 Jahr lang keinen Urlaub nehmen

Geld aus Urlaubsanspruch war für Altersvorsorge bestimmt

Da es keine Altersvorsorge durch das Unternehmen gab, hatte sich Ageli darauf verlassen, dass er mit den nicht verbrauchten Urlaubstagen seinen Lebensabend absichern könnte. „Sowohl ich als auch meine persönliche Assistentin haben die Urlaubstage, die wir nicht nehmen konnten, für den Fall der Fälle oder für den Ruhestand angespart“, erklärte er gegenüber „Telegraph“. „Ich verließ mich darauf, diese Zahlungen zu erhalten.“