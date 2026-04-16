Mordversuch-Verdacht nach Messertat in Innsbruck

Nach der blutigen Messerattacke vor einer Woche auf offener Straße mitten in Innsbruck wird gegen den festgenommenen Tatverdächtigen wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt. Der Syrer (24) soll auf Anordnung vorerst in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht werden.
Zahlreiche Menschen waren Zeugen der blutigen Auseinandersetzung geworden– hatte sie doch nahe des Innsbrucker Hauptbahnhofs an der Ecke Heiliggeiststraße/Adamgasse ihren Anfang genommen. Die Festnahme des Tatverdächtigen erfolgte in der Meraner Straße in der belebten Innenstadt.
22-Jähriger mit Stichverletzungen
Zwei Syrer waren sich am späten Nachmittag des 9. April heftig in die Haare geraten. Offenbar wegen eines Diebstahls. Zum blutigen Angriff – mutmaßlich mit einem Messer – kam es gegen 16 Uhr. Das 22-jährige Opfer erlitt Stichverletzungen – es wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mit der Rettung in die Klinik eingeliefert.
Verdacht des versuchten Mordes
Der 24-jährige Tatverdächtige wurde im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung unweit des Tatorts festgenommen. Über ihn wurde folglich die U-Haft verhängt. Ermittelt werde wegen des Verdachts des versuchten Mordes, heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft.
Da „hinreichend Gründe“ für Unzurechnungsfähigkeit vorliegen würden, sei die vorläufige Anhaltung bzw. Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum angeordnet worden.
Im Haftraum gezündelt
Dem 24-Jährigen wird übrigens auch Sachbeschädigung zur Last gelegt. Der Syrer habe Samstagfrüh versucht, in seinem Haftraum im Polizeianhaltezentrum einen Brand zu legen. „Tatwerkzeug“ dürfte vermutlich ein Feuerzeug gewesen sein, wie die Ermittlungen ergaben. Die Bediensteten konnten das Feuer rasch löschen, berichtete die Exekutive.
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