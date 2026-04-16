Mordversuch-Verdacht nach Messertat in Innsbruck

22-Jähriger mit Stichverletzungen

Zwei Syrer waren sich am späten Nachmittag des 9. April heftig in die Haare geraten. Offenbar wegen eines Diebstahls. Zum blutigen Angriff – mutmaßlich mit einem Messer – kam es gegen 16 Uhr. Das 22-jährige Opfer erlitt Stichverletzungen – es wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mit der Rettung in die Klinik eingeliefert.