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Syrer (24) in Haft

Streit wegen Diebstahl endet mit Stichverletzung

Tirol
10.04.2026 20:48
(Bild: JÜRGEN RADSPIELER)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Neue Details gab die Exekutive zur mutmaßlichen Messerstecherei, die sich am Donnerstag in Innsbruck zugetragen hat, am Freitagabend bekannt. Bei den beiden Involvierten handelte es sich demnach um zwei Syrer im Alter von 22 und 24 Jahren.

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Zu dem Vorfall kam es am Donnerstag gegen 16 Uhr im Stadtteil Wilten. „Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen dürfte ein Diebstahl zu einer verbalen Auseinandersetzung geführt haben“, heißt es von den Beamten. Der Streit eskalierte daraufhin und es wurde zu spitzen Gegenständen gegriffen.

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Tatwaffe noch verschwunden
„Der 24-Jährige fügte dem 22-Jährigen eine Stichverletzung zu“, ist im Bericht zu lesen. Das Opfer wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in die Klinik Innsbruck gebracht. Nach einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der 24-Jährige in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Auch er wurde zuerst in die Klinik eingeliefert und befindet sich mittlerweile in Haft.

Von der Tatwaffe fehlt nach wie vor jede Spur. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

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