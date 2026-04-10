Streit wegen Diebstahl endet mit Stichverletzung

Tatwaffe noch verschwunden

„Der 24-Jährige fügte dem 22-Jährigen eine Stichverletzung zu“, ist im Bericht zu lesen. Das Opfer wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in die Klinik Innsbruck gebracht. Nach einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der 24-Jährige in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Auch er wurde zuerst in die Klinik eingeliefert und befindet sich mittlerweile in Haft.