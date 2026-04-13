Nach Gewalttat legte Syrer im Haftraum Feuer

Messerangriff wegen Diebstahl

Der 24-Jährige steht in Verdacht, Freitagnachmittag in der Innenstadt im Zuge einer Auseinandersetzung einen 22-jährigen Landsmann mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Zweiterer wies eine Stichverletzung am Oberkörper auf, die Verletzungen waren jedoch nicht lebensbedrohlich. Der mutmaßliche Täter, der ebenfalls verletzt wurde, wurde kurz darauf festgenommen. Offenbar dürfte ein Diebstahl zu dem Streit geführt haben, der zunächst verbal erfolgte und dann eskalierte.