Buben (11, 12) flüchteten mit Scooter vor Polizei

Eltern angezeigt

Kurze Zeit später wurde der gleiche Scooter wieder mit hohem Tempo gesichtet und auch diesmal versuchte der Lenker zu flüchten – aber vergeblich. Als die Beamten den Scooter anhalten konnten, war ein 11-jähriger Trauner am Steuer. Er gab an, dass zuvor ein 12-Jähriger gefahren war. Die Eltern der beiden werden mehrfach angezeigt. Der E-Scooter wurde einer Geschwindigkeitsmessung mittels Rollentester unterzogen. Der Test ergab einen relevanten Messwert von 45 km/h.