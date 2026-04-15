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Mit rund 50 km/h

Buben (11, 12) flüchteten mit Scooter vor Polizei

Oberösterreich
15.04.2026 19:47
Eigentlich dürfen E-Scooter nur maximal 25 km/h schnell fahren.
Eigentlich dürfen E-Scooter nur maximal 25 km/h schnell fahren.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Zwei Buben (11, 12) aus Traun können wohl als ziemliche Früchtchen bezeichnet werden. Als sie unabhängig voneinander mit einem E-Scooter viel zu schnell unterwegs waren, flüchteten sie vor der Polizei. Doch sie wurden erwischt – ihre Eltern werden angezeigt. 

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Am Mittwoch bemerkten Polizisten in Traun einen E-Scooter, der mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Als der Fahrer die Beamten sah, gab er Gas und flüchtete in Richtung einer Wohnsiedlung, wo sich seine Spur verlor. Während der Nachfahrt zeigte der Tacho des Polizeiautos bis zu 50 km/h. In Österreich gilt für E-Scooter eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h.

Eltern angezeigt
Kurze Zeit später wurde der gleiche Scooter wieder mit hohem Tempo gesichtet und auch diesmal versuchte der Lenker zu flüchten – aber vergeblich. Als die Beamten den Scooter anhalten konnten, war ein 11-jähriger Trauner am Steuer. Er gab an, dass zuvor ein 12-Jähriger gefahren war. Die Eltern der beiden werden mehrfach angezeigt. Der E-Scooter wurde einer Geschwindigkeitsmessung mittels Rollentester unterzogen. Der Test ergab einen relevanten Messwert von 45 km/h.

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