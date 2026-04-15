Buben (11, 12) flüchteten mit Scooter vor Polizei

Zwei Buben (11, 12) aus Traun können wohl als ziemliche Früchtchen bezeichnet werden. Als sie unabhängig voneinander mit einem E-Scooter viel zu schnell unterwegs waren, flüchteten sie vor der Polizei. Doch sie wurden erwischt – ihre Eltern werden angezeigt.
Am Mittwoch bemerkten Polizisten in Traun einen E-Scooter, der mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Als der Fahrer die Beamten sah, gab er Gas und flüchtete in Richtung einer Wohnsiedlung, wo sich seine Spur verlor. Während der Nachfahrt zeigte der Tacho des Polizeiautos bis zu 50 km/h. In Österreich gilt für E-Scooter eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h.
Eltern angezeigt
Kurze Zeit später wurde der gleiche Scooter wieder mit hohem Tempo gesichtet und auch diesmal versuchte der Lenker zu flüchten – aber vergeblich. Als die Beamten den Scooter anhalten konnten, war ein 11-jähriger Trauner am Steuer. Er gab an, dass zuvor ein 12-Jähriger gefahren war. Die Eltern der beiden werden mehrfach angezeigt. Der E-Scooter wurde einer Geschwindigkeitsmessung mittels Rollentester unterzogen. Der Test ergab einen relevanten Messwert von 45 km/h.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.