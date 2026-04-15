Meinl-Reisinger: Dieses Land wäre „Win-Win“ für EU

Das Balkendiagramm zeigt die Zustimmung zur EU-Erweiterung für verschiedene Länder im EU-Schnitt und in Österreich. Die Zustimmung ist im EU-Schnitt bei allen Ländern höher als in Österreich. Die Ukraine hat mit 52 % den höchsten Wert im EU-Schnitt, in Österreich liegt die Zustimmung bei 40 %. Die Türkei hat mit 19 % den niedrigsten Wert in Österreich. Quelle: Eurobarometer.