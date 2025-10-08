Österreich zu Besuch bei Balkans Musterschülern

Die Westbalkan-Staaten warten schon lange darauf, Mitglieder der EU zu werden – für viele in der dortigen Bevölkerung zu lange. Auf der anderen Seiten hatten die EU-Staaten nach den harten Folgen der Ost-Erweiterungswellen 2004 und 2007 Angst, die eigene Bevölkerung mit der Aufnahme weiterer Staaten neuerlich zu überfordern. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat den Prozess allerdings beschleunigt, nachdem die überfallene Ukraine – zumindest symbolisch – an die EU herangerückt ist. Das hat den Druck auf Europa erhöht, die Westbalkan-Staaten nicht weiter an leere Versprechen hängenzulassen.