IWF schlägt Alarm: Schulden erreichen Rekordniveau

Österreich zählt derzeit zu jenen zehn EU-Ländern, gegen die ein Defizitverfahren läuft. Die Staatsschuldenquote stieg hier zuletzt von 80 auf 81,5 Prozent. Damit liegt sie weiterhin klar über der in der Europäischen Union vorgesehenen Obergrenze von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung – ein Wert, den viele Mitgliedstaaten seit Jahren überschreiten.