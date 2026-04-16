Festspielhaus putzt sich ganz ohne Chemie heraus

„Wir arbeiten seit Jahren daran, den Spielbetrieb so nachhaltig wie möglich zu gestalten“, so Thomas Gludovatz, Geschäftsführer der NÖ Kulturszene.

Tipps für den Hausgebrauch

Bewährte Hausmittel wie Essig, Natron oder Gallseife sowie Mikrofasertücher verwenden und Schmutz sofort entfernen. Und vor allem weniger Putzmittel nehmen.