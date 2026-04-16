Strom wird billiger: 50.000 Bürger umgestiegen

Umsteigen und sparen: Der neue und günstige Tarif der EVN sorgt für eine Anmeldungswelle. Kürzlich wurde beim Ummelden die 50.000er-Marke geknackt.
Einen neuen, günstigeren Strom-Tarif bietet die EVN – wie berichtet – seit 1. April für alle Haushaltskunden im Versorgungsgebiet der Netz NÖ an. Das Interesse ist groß: Nach knapp zwei Wochen sind bereits rund 50.000 Niederösterreicher auf das Angebot von im Durchschnitt 10 Cent netto umgestiegen.
Kunden des heimischen Energieversorgers sparen laut Berechnung der EVN durch dieses Angebot etwa 190 Euro im Jahr: „Das entspricht etwa 15,5 % weniger Stromkosten.“ Die neuen Tarife gelten sowohl für Bestands- als auch Neukunden. Die Umstellung funktioniert aber nicht automatisch – ein aktiver Tarifabschluss ist notwendig.
Am einfachsten funktioniere die Umstellung auf das Tarifsystem über das Kundenportal. Alternativ stehen auch die bekannten Servicekanäle zur Verfügung, hieß es in einer Presseaussendung. Für alle, die noch Fragen haben, ist derzeit außerdem auch der EVN-Infobus unterwegs.
Informationen zur Bustour unter www.evn.at/infotour
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