Strom wird billiger: 50.000 Bürger umgestiegen

Einen neuen, günstigeren Strom-Tarif bietet die EVN – wie berichtet – seit 1. April für alle Haushaltskunden im Versorgungsgebiet der Netz NÖ an. Das Interesse ist groß: Nach knapp zwei Wochen sind bereits rund 50.000 Niederösterreicher auf das Angebot von im Durchschnitt 10 Cent netto umgestiegen.