Suche nach Daten – und was darf ein Forensiker?

„Nicht wegen Aussage abgesprochen“

Ob es weitere Kontakte mit dem besagten Chefinspektor gegeben habe, will Nina Tomaselli (Grüne) wissen? „Ja, wir haben uns über den U-Ausschuss unterhalten.“ Worüber genau, will die grüne Fraktionsführerin wissen. „Ich glaube nicht, dass ich Ihnen das hier genau wiedergeben muss. Es war nicht so spannend“, antwortete der IT-Techniker. „Doch, eigentlich schon, denn beim U-Ausschuss steht im Raum, dass man sich in der Aussage absprechen könnte“, klärte Tomaselli den BKA-Vertragsbediensteten, der an der FH Wiener Neustadt studiert hat, auf. „Das haben wir nicht getan“, lässt er daraufhin wissen.