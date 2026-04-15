Pornos im Klassenzimmer: Projektwoche gestoppt

Die Theaterwoche fand im März unter dem Thema „Mut“ in einer neunten Klasse der Oberschule in Schleife (Landkreis Görlitz) statt. Eine gemeinnützige Stiftung bot das geförderte Theaterprojekt an. Die beiden Kursleiterinnen aus Berlin stellten sich nach Informationen der „Bild“-Zeitung als „Paula und Alma“ vor. Unter anderem sollten im Theaterprojekt aktuelle politische Themen aufgearbeitet werden. Der Schulleiter soll sich vorher eine Projektskizze gezeigt haben lassen, alles sei unauffällig gewesen.