Peinliche Porno-Panne bei Kurs am Wiener Juridicum

Ein Nachmittag an einem kalten Herbsttag, in einer Übung plagen sich Studenten am Wiener Juridicum durch den mühsamen Stoff des ersten Semesters. Doch nach einem Missgeschick war dem Professor die Aufmerksamkeit seiner jungen Zuhörer gewiss: Als er seinen Bildschirm teilte, öffneten sich mehrere anstößige Bilder.